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Землетрясение на итальянском острове Искья: погибли 2 человека

22.08.2017 - 10:55

Новости Италии. 2 человека погибли на итальянском острове Искье в результате землетрясения, еще 25 получили ранения и доставлены в больницы. Состояние двоих крайне тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным спасателей, под развалинами рухнувших домов могут еще находиться люди, в том числе дети. Остров в Неаполитанском заливе оказался обесточен. На Искью прибывают спасатели, врачи и пожарные со всей Италии. Ситуация оказалась намного серьезнее в верхней части Касамичоллы: там сплошь старые дома XVIII века. Они сейчас в очень плохом состоянии. Одни полностью разрушены, другие – частично, но находятся в аварийном состоянии.

Землетрясение на итальянском острове Искья: погибли 2 человека
Землетрясение на итальянском острове Искья
Фото. Землетрясение на итальянском острове Искья
Землетрясение на итальянском острове Искья
Фото. Землетрясение на итальянском острове Искья
Землетрясение на итальянском острове Искья
Фото. Землетрясение на итальянском острове Искья

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