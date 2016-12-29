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Земля вращается все медленнее: 2016 год стал длиннее на 1 секунду

29.12.2016 - 23:17

Новости Беларуси. Ученые заявили, что нынешний год будет длиннее на одну секунду. Она появляется в зависимости от параметров вращения земли и позволяет синхронизировать часы и длину светового дня.

Стоит ли постоянно вводить ее, или же продлить год сразу на несколько десятков секунд – ученые до сих пор не пришли к единому мнению.

Это далеко не первый случай добавления скачущей секунды. Ранее год увеличивался в 2015. А земля вращается все медленнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, чтобы на планете появился 25 час, ждать придется почти 200 миллионов лет.

Александр Галыго, начальник отдела радиоэлектронных измерений Белорусского государственного института метрологии:
Это не скажется на всех. Одна секунда – это так не много. Основное влияние она может оказать на банковские системы, где важно, чтобы до 00.00 были перечислены финансовые средства. Это норма, весь мир так живет.

Земля вращается все медленнее: 2016 год стал длиннее на 1 секунду

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