Землю с братской могилы в Витебском районе передадут родственникам погибшего солдата в Азербайджан

Новости Беларуси. Чтобы помнили. Земля с братской могилы агрогородка Вороны Витебского района отправится в Азербайджан. В Баку живут родственники уроженца Сталинградской (ныне Волгоградской) области России Сергея Николаева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21-летний лейтенант погиб в бою под Витебском в 1943 году. Он был награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1-й степени посмертно. В этой братской могиле вместе с ним вечный покой обрели свыше 7 тысяч солдат.

Маргарита Новодворская, советник по культуре посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

У нас длинная история нашей совместной жизни. Она была и трагической, и героической. Сейчас самое главное – это наши дети, потому что они не допустят того, что пережили наши отцы, наши деды, прадеды.

Землю с братской могилы передадут азербайджанцам в Москве на встрече российских соотечественников.