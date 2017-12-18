Зеркало Недели: Как вернуть миллиарды Януковича в Украину?

В прошлой публикации «Где искать миллиарды Януковича?» мы разбирались, как выводились из Украины и где хранились награбленные деньги Семьи.

Теперь же я хочу поговорить о том, как действующая власть занимается конфискацией награбленного и возвратом этих денег в бюджет.

Вопрос возврата миллиардов Януковича регулярно поднимался украинскими властями все последние четыре года. Как известно, часть вывезенных денег действительно была арестована, а затем и возвращена в украинский бюджет. Однако, это далеко не конец истории. Во-первых, очевидно, что конфисковали и вернули далеко не все. А во-вторых, есть вероятность, что даже конфискованное в будущем придется вернуть.

Интересно проследить судьбу арестованных миллиардов Януковича, а также понаблюдать за тем, как менялись размеры украденных капиталов, которые украинские чиновники обнаружили на счетах людей, связанных с беглым президентом.

18 июня 2014 г. тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк объявил, что службе финансового мониторинга удалось выявить 42 компании, связанные с семьей экс-президента Виктора Януковича. На счетах этих компаний было сосредоточено 1 млрд 340 млн долларов. Эти средства были арестованы.

«Отдельно хочу отметить, что значительная часть этих средств через офшорные компании направлялась на приобретение облигаций внутреннего госзайма Украины, и еще Украина на украденные ими деньги платила до 19 % годовых дохода», – подчеркнул Яценюк.

Через полгода генеральный прокурор Виталий Ярема порадовал украинцев еще более оптимистичными новостями. 5 января 2015 г. на брифинге в Краматорске он заявил, что Украина сможет вернуть 3,3 млрд долл., которые удалось обнаружить на счетах соратников Януковича.

«На банковских счетах в Украине находятся 1,8 млрд долл. и 6 млрд грн. За рубежом – в странах Балтии и Швейцарской конфедерации – около 1,5 млрд долл. Эти средства, вывезенные из Украины, арестованы по нашему ходатайству», – заявил Ярема.

14 января о деньгах Януковича заговорил министр внутренних дел Арсен Аваков. На этот раз сумма увеличилась уже до 4 млрд долл.

«Не считая активов в недвижимости и долей в компаниях, арестованные украинскими силовиками денежные активы (деньги на расчетных счетах и высоколиквидные ценные бумаги) составляют 2 млрд долл. за рубежом плюс 1,8 млрд долл. и 6 млрд грн внутри страны», – рапортовал министр.

В марте 2015 г. сумма арестованных средств Януковича почему-то снова загадочным образом ужалась. 12 марта, в ходе отчета о деятельности Кабинета министров за 100 дней, премьер-министр Арсений Яценюк попросил прокуратуру начать процедуру конфискации арестованных ранее 1,4 млрд долл., украденных окружением Януковича.

«Правительство через государственную службу финансового мониторинга арестовало 1,4 млрд долл., которые принадлежали окружению Виктора Януковича. Эти средства арестованы в течение полугода. Мы публично обратились в органы прокуратуры с тем, чтобы безотлагательно перейти от стадии ареста к стадии конфискации этих активов», – говорил Яценюк.

Почему речь шла именно о сумме в 1,4 млрд, если ранее генеральный прокурор Ярема заявлял, что на счетах арестовано около 3,3 млрд, – так и осталось загадкой.

В июле 2015 г. Яценюк снова напомнил об арестованных деньгах Януковича и попросил правоохранителей ускорить процедуру конфискации.

«Мы скоро будем отмечать год, как средства арестованы, но не конфискованы и не переданы в бюджет», – жаловался премьер-министр, но и в этот раз его просьбы не были услышаны. После этого Яценюк вспоминал об арестованных деньгах Януковича уже в январе 2016-го. И на этот раз сумма почему-то выросла на 100 млн долл. – до 1,5 млрд. Откуда взялись эти 100 млн, премьер так и не объяснил.

«Мова йде про майже 40 млрд грн, які можна направити до державного бюджету, збільшити соціальні стандарти, збільшити пенсії та зарплати. І нам необхідно спільно поставити ключове завдання – це доведення до суду і конфіскація 1,5 млрд дол., які вже заарештовані», – заявил Яценюк 21.01.2016 г. на совещании с руководителями силовых ведомств.

19 февраля 2016 г. Яценюк снова вспомнил о деньгах Януковича и опять назвал сумму в 1,5 млрд. На этот раз он обратился не только к правоохранителям, но и к депутатам, попросив их принять закон, который мог бы ускорить конфискацию.

«Реальный источник, за счет которого мы можем увеличить социальные стандарты и профинансировать армию, начать финансирование программ по занятости населения – это 1,5 млрд долл., которые арестованы, находятся в Ощадбанке, но по которым в течение двух лет нет судебного решения о конфискации. Я прошу органы прокуратуры и всю украинскую правоохранительную систему довести это дело до конца, конфисковать активы. Мы сразу их зачислим в госбюджет страны. И прошу у парламента поддержки в принятии отдельного закона, чтобы упростить органам прокуратуры выполнение их функций по конфискации этих средств», – говорил Яценюк.

В период его премьерства деньги Януковича так и не вернулись в украинскую казну, и в дальнейшем судьбой арестованных миллиардов занимались уже другие люди. Осенью 2016 г. к делу подключился новый генпрокурор Юрий Луценко. 13 сентября в эфире телеканала 24 он пояснил, почему арестованные деньги до сих пор не были конфискованы в бюджет. При этом Луценко назвал арестованные 1,5 млрд деньгами Арбузова – эту деталь следует отметить отдельно. Позже мы еще вернемся к ней.

«Півтора мільярди доларів Арбузова знаходяться в Україні, однак ми не можемо їх забрати до бюджету, доки не дізнаємось, що офшори, на яких числяться гроші, не пов'язані з ним особисто», – пояснял генпрокурор.

Наконец, в апреле 2017 г. эпопея с конфискованными деньгами подошла к какому-то логическому финалу. 28 апреля Юрий Луценко во время своего брифинга отчитался о конфискации 1,4 млрд долл. со счетов Януковича.

«Вступила в дію ухвала суду про конфіскацію до державного бюджету величезної суми майже у 40 млрд грн або близько 1,5 млрд дол. коштів т.з. "общака" Януковича… В цей момент відбувається виконання рішення суду шляхом перерахування цих коштів із заблокованних рахунків Ощадбанку до казначейського рахунку», – докладывал Луценко.

Но куда при этом делись еще 1,8 млрд ранее арестованных средств – так и осталось тайной. Луценко не сказал об этом ни слова, хотя, как мы помним, ранее его предшественник Виталий Ярема заявлял, что правоохранителям удалось найти и арестовать 3,3 млрд долл. Януковича.

Впрочем, на этом странности не закончились.

В апреле 2017 г. в спецфонд действительно поступили 29,668 млрд грн от конфискации активов Януковича, но, как видно, эта сумма оказалась существенно меньше той, которую ранее называл Генпрокурор.

Сам Луценко прокомментировал эту ситуацию довольно странно: 2Усіх, хто не може без зрад, спішу розчарувати: всі 1,5 млрд дол., які були спецконфісковані у членів ОЗУ Януковича, нікуди не зникали і давно знаходяться на рахунках Держказначейства. Більше того, ці кошти вже працюють на армію та інфраструктурні проекти», – написал генпрокурор у себя в Фейсбуке 8 ноября, когда в сети появилась информация о том, что деньги Януковича на самом деле так и не были конфискованы.

К своему посту Юрий Луценко приложил документы, свидетельствующие о том, что спецконфискация действительно прошла. Вот только сумма в них опять-таки существенно отличалась от заявленной Луценко. Вместо 1,5 млрд на счет казначейства поступил лишь 1 млрд 117 млн. Стало быть, сумма конфискованных средств магическим образом уменьшилась примерно на 380 млн долларов.

По ходу дела выяснилось, что 200 млн из конфискованных долларов остались в состоянии невыплаченных облигаций, но куда пропали еще 180 млн из изъятых 1,5 млрд – неясно до сих пор.

Впрочем, главная проблема – не в количестве денег, а в том, как они были конфискованы. Материалы, которые сегодня есть в моем распоряжении, подтверждают, что конфискация прошла с грубейшими нарушениями. А это значит, что в будущем номинальные владельцы этих 1,5 млрд с большой вероятностью смогут через суды добиться отмены конфискации и получить свои деньги назад. Примерно так же, как Иванющенко и другие приспешники Януковича уже добились снятия с cебя санкций.

Если это произойдет, то расплачиваться за неуклюжие и непрофессиональные действия прокуроров придется всем украинским гражданам. И все мы будем вынуждены вернуть людям Януковича украденные у Украины 1,5 млрд долларов.

Давайте разберемся, почему это может случиться.

Решение о конфискации денег Януковича принял Краматорский городской суд Донецкой области 28 марта 2017 г. Юрий Луценко объявил о нем 28 апреля, так как выжидал месяц, предусмотренный законом на обжалование решения суда. К этой дате решение оспорено не было и потому вступило в законную силу.

Почти сразу же решение суда попало в сеть – его разместили журналисты ресурса «Страна». Из этого документа стало ясно, что конфискованные 1,5 млрд Виктора Януковича на самом деле были изъяты в результате сделки со следствием соратника беглого олигарха Сергея Курченко – Аркадия Кашкина. Ранее этот человек возглавлял одну из компаний Курченко и был арестован СБУ еще в марте 2014 г.

В решении суда говорится, что суд признал Кашкина виновным по трем статьям УК – 255 ч. 1 (создание преступной организации), 28 ч. 2 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), 209 ч. 3 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Но тут-то и кроется главная проблема. Дело в том, что Аркадий Кашкин на самом деле не имеет никакого отношения к компаниям, которые в свое время нашла служба финансового мониторинга, и о которых говорил в 2014 г. Арсений Яценюк. Как мы помним, в сентябре 2016 г. Юрий Луценко сам подчеркивал, что арестованы именно деньги Арбузова. А в 2017-м эти средства каким-то магическим образом превратились в деньги Курченко. Возможно, для большинства граждан никакой разницы между Курченко и Арбузовым нет, но с точки зрения права – разница принципиальна.

Выводы службы финмониторинга есть в моем распоряжении. Комиссии в 2014 г. действительно удалось найти множество компаний, связанных с окружением Януковича, но они не имеют никакой связи с делом Кашкина и Курченко. Краматорский суд "смешал бульдога с носорогом" и конфисковал средства у компаний, которые никак не были связаны с Кашкиным. В этом таится главная опасность. Такое решение суда легко можно оспорить в любом нормальном суде, поэтому за показуху Генпрокурора нам всем, вероятно, еще придется отвечать.

Именно по этой причине Юрий Луценко решил засекретить решение Краматорского суда. Такое засекречивание – единственный способ не дать его оспорить. Но долго ли такая секретность будет сохраняться – большой вопрос. Можно на какой-то период таким образом отсрочить обжалование приговора, но рано или поздно проблема все равно опять всплывет. Возможно, Юрий Луценко тогда уже не будет Генеральным прокурором, но расплачиваться за его ошибки нам все равно придется.

Почему ГПУ решила поступить таким образом? Почему нельзя было конфисковать деньги у компаний Арбузова законным путем, вместо того, чтобы приплетать сюда Кашкина и заниматься откровенными подтасовками? Однозначно ответить на этот вопрос сможет только сам генпрокурор Луценко. А мы можем лишь предполагать.

Очевидно, прокуратура руководствовалась в данном случае соображениями революционной целесообразности. Расследование финмониторинга выявило наличие масштабных коррупционных схем, сплетенных в один большой клубок. На распутывание этого клубка нужно было потратить много времени и усилий, ведь в расследовании финмониторинга фигурируют десятки разных компаний. Найти края по многим из них очень тяжело. В суд пришлось бы вызывать сотни свидетелей, перелопатить тонны документов. Поэтому в ГПУ решили не морочить себе голову и склепали очевидную липу.

Возможно, этот делалось из лучших побуждений, и Юрий Луценко хотел просто побыстрее вернуть украденные деньги в бюджет, поэтому и конфисковал миллиарды Арбузова у Курченко. Но с точки зрения права это не имеет значения. В суде нужно поступать по закону.

Отдельно стоит отметить, что занимался всей этой неуклюжей конфискацией военный прокурор Константин Кулик, который засветился в громком коррупционном скандале и имел проблемы с НАБУ.

Беда в том, что непрофессионализм прокуроров может стоить Украине очень дорого. Не соблюдая процедур, предусмотренных законами, мы сами подставляемся под удар. Популизм – это, конечно, весело, но отдавать 1,5 млрд Арбузову потом обратно очень не хочется.

Кроме того, по-прежнему актуальным остается вопрос – а где же остальные миллиарды Януковича? Полтора мы хотя бы смогли найти, но как быть с другими? Ведь окружение Януковича украло гораздо больше. Называлась цифра даже в 30 млрд долл. Где эти деньги?

Источник: ИНОСМИ.РУ

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