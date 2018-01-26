﻿ «Жаловаться меньше бизнес не станет. Психология человека – ему всегда будет немножко чего-то не хватать»: Бороденя о Декрете №7 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

«Жаловаться меньше бизнес не станет. Психология человека – ему всегда будет немножко чего-то не хватать»: Бороденя о Декрете №7

26.01.2018 - 20:59

Новости Беларуси. С 1 января вступил в силу Декрет о либерализации бизнеса.  Эксперты высказали мнения об его эффекте в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Сейчас мы надеемся на то, что бизнес, который бесконечно у нас жаловался на жизнь, вздохнёт чуть свободнее. Можно ли делать какие-то прогнозы, будет оно так или нет?

Чтобы это сработало, мы должны все разделять эту идею и работать на эту идею.

На идею того, что малый и средний бизнес должен занимать достойное место, должен быть уважаем, и для него все государственные органы должны создавать условия.

Рабочие места: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Стратегию реализации Декрета № 7 «О развитии предпринимательства» разработали в правительстве
Стратегию реализации Декрета № 7 «О развитии предпринимательства» разработали в правительстве
Почему ремесленников называют «кустарями», и что изменилось в Беларуси после либерализации бизнеса?
Почему ремесленников называют «кустарями», и что изменилось в Беларуси после либерализации бизнеса?
«Слава Богу, что наше законодательство все-таки движется». Какие изменения ждут ремесленников с новым указом?
«Слава Богу, что наше законодательство все-таки движется». Какие изменения ждут ремесленников с новым указом?
Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси
Ожидаем трёхкратного роста числа ремесленников: Минэкономики о деятельности народных мастеров в Беларуси
12 января вступил в силу Указ Президента, который упрощает работу ремесленников
12 января вступил в силу Указ Президента, который упрощает работу ремесленников в Беларуси
Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства» вступит в силу в конце февраля: что подразумевает документ
Декрет Президента № 7 «О развитии предпринимательства» вступит в силу в конце февраля: что подразумевает документ
Минэкономики готовит проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур
Минэкономики готовит проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур
Теперь предприниматели могут делать предоплату за электроэнергию не за месяц, а за 10 дней
Теперь предприниматели могут делать предоплату за электроэнергию не за месяц, а за 10 дней
Все новости по теме Бизнес в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru