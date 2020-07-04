Жара спадёт? Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник с Балтийского моря на территорию нашей страны переместится фронтальная система. А к середине недели погоду будут формировать атмосферные фронты с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В начале недели прогнозируется довольно высокий температурный фон. В понедельник максимальная температура ожидается +25 +31. Только лишь в северо-западных районах при прохождении атмосферного фронта будет несколько прохладнее – +20 +24. И местами ожидаются кратковременные дожди. В середине рабочей недели не обойдётся без кратковременных грозовых дождей. Температура воздуха несколько понизится. В ночные часы она, в основном, будет составлять в пределах от +11 до +19, днём – +20 +25, только на юго-востоке страны несколько теплее – до +28. А конец недели ожидается умеренно тёплый и с кратковременными дождями.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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