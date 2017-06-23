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Жара в Чехии: в госучреждениях ввели сокращенный рабочий день

23.06.2017 - 11:56

Новости Чехии. Чехию накрыла аномальная жара. С конца минувшей недели дневная температура держится на уровне 33-35 градусов в тени. С каждым днем все больше людей обращаются к медикам за помощью с тепловым ударом. В основном, это люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с экстремальными погодными условиями во многих фирмах и госучреждениях ввели сокращенный рабочий день. Чешские синоптики ожидают некоторое ослабление жары к концу месяца, но к ней могут добавиться грозы, а местами и ураганы.

Жара в Чехии: в госучреждениях ввели сокращенный рабочий день

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