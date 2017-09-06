Ж/д вокзал: Виктор Бабарикин – о месте в Минске, которое окунает в детство

|Красный костел и Дом кино: Александр Ефремов – о местах в Минске, которые особенно дороги сердцу
|Национальный художественный музей: Алексей Дударев – о месте, которое приближает к гармонии
|Площадь Победы: Евгений Свиб – о самом значимом месте в Минске
|Октябрьская: Елизавета Хилькевич – о любимой улице всех модных тусовщиков города Минска
|Национальная библиотека: Анатолий Ярмоленко – о месте в Минске, где он может отдохнуть душой
|Троицкое предместье: почему для Николая Кирченко это место самое особенное в Минске
|Минск-Арена. Александр Богданович – о самом знаковом для себя месте в Минске
|Лошицкий парк: Инна Афанасьева – о любимом месте в Минске