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Жена Солодухи: «Родители, отдавайте детей в простые, обыкновенные, человеческие школы»

26.10.2017 - 12:09

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Александр Солодуха с семьей. Родители рассказали о том, что их дочь Варвара пошла в первый класс.

Наталья Солодуха:
Предметы все новые, поэтому пока определиться с любимым сложно. Потому что всё даётся не очень просто. Учительница Елена Викентьевна – прекрасный педагог, мы специально шли к этому учителю, специально выбирали, консультировались. Она – очень строгий, очень требовательный педагог, в то же время – очень умный, очень трогательно относится к ребятам.

Вообще, школа замечательная.

Дорогие родители, отдавайте детей в простые, обыкновенные, человеческие школы. Лучше школы, чем №25…

Александр Солодуха, певец:
В Брилевичах… Мы ещё летом поехали, познакомились…

Наталья Солодуха:
Мы поехали зимой. 18 января мы приехали первый раз знакомиться с директором. Школа уникальная.

Такого количества кружков я не видела нигде, ни в одной школе Минска.

Кружки, которые манят, дети хотят туда ходить, ходят с удовольствием.

Кем хочет стать дочка Александра Солодухи?

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