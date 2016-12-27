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Женщина, которая пела: 27 декабря не стало финалистки шоу «Поющие города» Юлии Стефанович

27.12.2016 - 19:30

Новости Беларуси. Своим вокальным мастерством она поразила всю страну. Сегодня не стало Юлии Стефанович, финалистки народного шоу нашего телеканала «Поющие города-3». Потеряв зрение после онкологии, талантливая, она видела мир по-особому и так же особенно выражала его в своей музыке, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Простая и жизнерадостная. Октябрь 2014 года. Остаются считанные дни до финального концерта: самый народный проект выйдет на телевизионный экран, а никому не известная девушка из Борисова получит народную славу.

Женщина, которая поет. Зал встречал ее стоя. От трагедии, что в голосе, многие будут плакать. Такой Юлию Стефанович запомнит вся страна.

А такой – те, кто знал ее лично. Гостеприимная хозяйка, коллекционер кукол и та еще модница:

Юлия Стефанович:
Я шопоголик. Я это признаю.

В 2010 году у нее обнаружили опухоль головного мозга. Потеря зрения – следствие операции. Казалось бы, все позади. Стефанович долго будет восстанавливаться, вернется в музыку. И даже выйдет на сцену...

Юлия Стефанович:
Не имеет значения, со зрением ты или без, если ты выходишь на сцену, то ты должен на этой сцене что-то показать.

От первого места ее отделит совсем чуть-чуть. Заветные 100 миллионов уедут в Витебск, но и при этом с привычным оптимизмом Юлия будет уверена: там эти деньги нужнее. А сама не скрывала: все отдала бы на благотворительность.

Юлия Стефанович:
10 миллионов я бы пожертвовала больным онкологией детям, 10 миллионов пожертвовала бы людям, находящимся в хосписе.

Впрочем, Стефанович, заняв второе место, получит еще и спецприз «Поющих городов». Но, кажется, главная награда будет ждать ее дома.

Юлия Стефанович:
У меня очень хорошие дети, они мне во всем мне помогают.

За жизнь Юлия цеплялась до последнего. Но болезнь оказалась сильнее.

Женщина, которая пела: 27 декабря не стало финалистки шоу «Поющие города-3» Юлии СтефановичЖенщина, которая пела: 27 декабря не стало финалистки шоу «Поющие города» Юлии Стефанович

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