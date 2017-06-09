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Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии

09.06.2017 - 13:46

Новости Беларуси. Трагедия личного характера. Состояние пытавшейся сжечь себя гомельчанки оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Женщина, которая пыталась свести счеты с жизнью, сейчас находится в больнице. Сюда она доставлена утром с ожогами половины тела.

Работница «Коминтерна» пришла на территорию завода облитой легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла себя. Рядом оказался человек, который набросил на нее одеяло и сбил пламя. Известно, что пострадавшая находилась на лечении в областной клинической психиатрической больнице. Недавно у неё умер муж.

Женщина, поджегшая себя на проходной «Коминтерна» в Гомеле, находится в тяжелом состоянии

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