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«Женщины разъярённые, но такие красивые, наносили друг другу уколы и при этом кричали, размахивали железками»

17.08.2017 - 22:33

Елена Белова, четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как произошло Ваше увлечение таким, не самым популярным для девушки, видом спорта?

Елена Белова, четырёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах:
Совершенно случайно. Заниматься фехтованием стала я очень поздно, по современным меркам, почти в 14 лет. А занималась многими видами спорта, занималась музыкой, занималась вязанием, ходила в Дом пионеров, занималась волейболом, занималась баскетболом. Даже увлечена была настолько баскетболом, что никак не могла от него вырваться, можно так сказать, из его цепей. У нас площадки находились на Свердлова, на стадионе «Спартак».

И вот однажды спустились вниз, а там – стадион «Динамо», там – подвальные такие помещения.

И я увидела через маленькое окошечко, как женщины разъярённые, но такие красивые в своей ярости, наносили друг другу уколы и при этом кричали, размахивали какими-то железками. У них какие-то интересные здесь маски были на лице. И мне очень захотелось заниматься этим видом спорта. А ещё до этого я, как раз, Дюма «Трёх мушкетёров» начиталась. И попросила свою старшую сестру, которая знала выдающихся тренеров, чтоб именно она меня к ним привела. 

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