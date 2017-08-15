Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира

Новости Беларуси. В конце августа в Париже пройдет чемпионат мира по борьбе. Наша женская сборная ведет активную подготовку к этому важнейшему в сезоне старту.
Основная база неизменна – комплекс «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В конце августа в Париже пройдет чемпионат мира по борьбе. Наша женская сборная ведет активную подготовку к этому важнейшему в сезоне старту.
Основная база неизменна – комплекс «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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