Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира

Новости Беларуси. В конце августа в Париже пройдет чемпионат мира по борьбе. Наша женская сборная ведет активную подготовку к этому важнейшему в сезоне старту.

Основная база неизменна – комплекс «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».