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Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира

15.08.2017 - 21:30

Новости Беларуси. В конце августа в Париже пройдет чемпионат мира по борьбе. Наша женская сборная ведет активную подготовку к этому важнейшему в сезоне старту.

Основная база неизменна – комплекс «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по борьбе продолжает подготовку к чемпионату мира

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