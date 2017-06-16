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Женская сборная Беларуси по волейболу дома разгромила команду Австрии в рамках Евролиги

16.06.2017 - 21:27

Новости Беларуси. Под сводами малого зала «Чижовка-Арены» этим вечером было оживленно – здесь проходил матч женской волейбольной Евролиги между сборными Беларуси и Австрии. Хозяйки площадки не оставили гостьям из центральной Европы ни единого шанса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Австрийки оказались разбиты в трех партиях, причем в первом сете выиграли только восемь розыгрышей, а во втором и того меньше – семь. Лишь на заключительном отрезке они сопротивлялись достойно, но все равно уступили – 20:25.

17 июня здесь же, на «Чижовка-Арене», белорусские волейболистки будут выяснять отношения с дружиной Албании.

Женская сборная Беларуси по волейболу дома разгромила команду Австрии в рамках Евролиги

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