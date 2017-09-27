новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

27.09.2017 - 15:11

Новости Беларуси. Женская сборная страны по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Вечером 26 сентября подопечные Петра Хилько выдали драматичнейший поединок одной восьмой финала с оппонентками из Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сюжет данной игры во многом напоминал первую встречу групповой стадии, когда белоруски схлестнулись со сборной Хорватии. Как и тогда, наша команда потерпела поражения в двух стартовых сетах. Однако затем собралась и вернула в матч интригу – 2:2.

В решающей укороченной партии борьба шла мяч в мяч, но, к счастью, удача в конце концов заняла белорусскую сторону – 17:15. Далее наших волейболисток ожидает игра с дружиной Сербии.

Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6 место в Евролиге
Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла 6 место в Евролиге
Александр Сингаевский. Источник фото: http://bvf.by/
Мужскую сборную Беларуси по волейболу возглавит новый тренер
«Играть в команде – потом достойно идти во взрослую жизнь»: чем хорош волейбол?
Женская сборная Беларуси по волейболу завершила товарищеский турнир, посвященный 950-летию Минска
Женская сборная Беларуси по волейболу завершила товарищеский турнир, посвященный 950-летию Минска
Тактика и практика: женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы
Тактика и практика: женская сборная Беларуси по волейболу готовится к финальной части чемпионата Европы
Юниорская сборная Беларуси по волейболу провела 4-й поединок на европейском форуме в Болгарии
Юниорская сборная Беларуси по волейболу провела 4-й поединок на европейском форуме в Болгарии
Юношеская сборная Беларуси по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы в Турции
Юношеская сборная Беларуси по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы в Турции
Женская юниорская команда по волейболу U18 отправится в Аргентину на Чемпионат мира
Женская юниорская команда по волейболу U18 отправится в Аргентину на Чемпионат мира
Все новости по теме Волейбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru