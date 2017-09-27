Женская сборная Беларуси по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Новости Беларуси. Женская сборная страны по волейболу пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы. Вечером 26 сентября подопечные Петра Хилько выдали драматичнейший поединок одной восьмой финала с оппонентками из Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сюжет данной игры во многом напоминал первую встречу групповой стадии, когда белоруски схлестнулись со сборной Хорватии. Как и тогда, наша команда потерпела поражения в двух стартовых сетах. Однако затем собралась и вернула в матч интригу – 2:2.

В решающей укороченной партии борьба шла мяч в мяч, но, к счастью, удача в конце концов заняла белорусскую сторону – 17:15. Далее наших волейболисток ожидает игра с дружиной Сербии.