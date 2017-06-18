Женская волейбольная сборная не уступила ни одной партии своим гостьям в «Чижовка-Арене» в рамках Евролиги

Новости Беларуси. Женская волейбольная сборная в этот уик-энд принимает в малом зале «Чижовка-Арены» оппоненток по Евролиге. 16 июня хозяйки площадки разгромили команду Австрии, а 17 июня завершили поединок с дружиной Албании, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проблемным для белорусской сборной он не стал: как и 16 июня, ни одной партии гостьям девушки Петра Хилько не уступили. Особенно удачно сложился для наших волейболисток второй сет, в котором их преимущество было более чем двукратным – 25:12.