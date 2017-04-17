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Женские причёски: от Древнего Египта до наших дней

17.04.2017 - 13:36

А вы знали, что причёска в первобытном обществе появилась значительно раньше, чем одежда? Во времена палеолита девушки уже укладывали свои волосы при помощи кожаных ремешков, глины и растительных масел. И не только ради красоты. Причёска в древности служила отражением возраста, сословия и семейного положения.

Высокая стоимость была причиной того, что парик могли украсть на улице прямо с головы хозяина!

В 20 веке появился новый слой общества – актёры кино, которые стали примером для подражания в одежде и причёсках. Гламурная укладка эпохи джаза в «Великом Гэтсби», кокетливая причёска Вивьен Ли из «Унесённые ветром», романтичные кудри Мэрилин Монро или же строгая бабетта в стиле Одри Хёпберн. С помощью специалистов мы попробовали воссоздать образы того времени.

Девушки соскучились по женственности и ухоженности- причиной тому  была Первая мировая война. На радость им были придуманы  завивающие щипцы.

Обладательницы коротких волос прибегали к холодному способу создания такой причёски. На волосы наносили отвар из семян льна и укладывали завитки с помощью пальцев.

Сороковые и пятидесятые годЫ сочетали в себе несочетаемое: роскошь и простоту.

В 60-е вместе с длинными распущенными волосами лидировали афро-причёски и бабетты.

С каждым десятилетием идеи парикмахеров преображали человечество. Вот уже по улицам стали ходить модницы и модники  с химической завивкой, дредами, мелированием, буклями.  Их можно встретить и сейчас, как напоминание о том, что новое в причёсках – хорошо забытое старое.

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