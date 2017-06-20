новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Женский Евробаскет: сборная Беларуси проиграла третий матч подряд и покинула турнир

20.06.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Девушки из сборной Беларуси проиграли третий матч подряд на Евробаскете в Чехии и бесславно покинули турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В довесок к поражениям от итальянок и словачек в конце прошлой недели, 19 июня подопечные Натальи Трофимовой уступили еще и команде Турции. Уже к большому перерыву соперницы имели задел в десять очков, ликвидировать который виделось крайне сложной задачей.

В третьей четверти турчанки добавили к своему гандикапу еще «плюс восемь» и только на заключительном отрезке немного расслабились. Что, впрочем, на итоговом результате не отразилось: 88:74 в пользу Турции, и эта команда выходит в плей-офф с первого места в группе B. Белоруски же возвращаются в Минск, показав худший результат на чемпионатах Европы за последнее десятилетие.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Женский Евробаскет в Чехии: белорусские баскетболистки потерпели поражение от команды Словакии
Женский Евробаскет в Чехии: белорусские баскетболистки потерпели поражение от команды Словакии
С разгрома от итальянок стартовала на Евробаскете женская сборная Беларуси – 60:80
С разгрома от итальянок стартовала на Евробаскете женская сборная Беларуси – 60:80
Окончательный состав белорусской сборной по баскетболу на чемпионате Европы-2017
Окончательный состав белорусской сборной по баскетболу на чемпионате Европы-2017
Триумф в родных стенах: женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на турнире памяти С. Халипского
Триумф в родных стенах: женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу на турнире памяти С. Халипского
Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола
Максим Рыженков переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола
Беларусь получила право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек
Беларусь получила право провести чемпионат мира 2018 года по баскетболу среди девушек
Олег Кондратюк, исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола
Молодежный чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет пройдет в Минске в 2018 году
Новым тренером баскетбольного клуба «Цмоки» стал Александр Крутиков
Новым тренером баскетбольного клуба «Цмоки» стал Александр Крутиков
Все новости по теме Баскетбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru