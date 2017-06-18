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Женский Евробаскет в Чехии: белорусские баскетболистки потерпели поражение от команды Словакии

18.06.2017 - 16:10

Новости Беларуси. В Чехии набирает обороты женский Евробаскет. К сожалению, для нашей сборной турнир пока складывается неудачно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 июня во второй игре групповой стадии подопечные Натальи Трофимовой потерпели поражение от команды Словакии. Перед большим перерывом на площадке наблюдалась равная борьба, но в третьей четверти словачки создали себе отрыв, который сохранился до финальной сирены.

Итоговый протокол зафиксировал цифры 68:59 в пользу соперниц. Теперь положение белорусской сборной в группе B довольно тяжелое: для выхода в плей-офф девушкам нужно обязательно брать верх над командой Турции в понедельник.

Женский Евробаскет в Чехии: белорусские баскетболистки потерпели поражение от команды Словакии

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