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Жертв атомной бомбардировки Хиросимы вспоминали 6 августа в Японии: церемонию посетили представители 80 государств

06.08.2017 - 16:19

Новости Японии. 6 августа в Стране восходящего солнца вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы. В Парке Мира прошла мемориальная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На памятное мероприятие прибыли представители 80 государств. Японские власти призвали державы отказаться от ядерного оружия, поскольку это ставит под угрозу весь мир.

Именно в этот день, 72 года назад, американский бомбардировщик сбросил на город атомную бомбу. От взрыва и его последствий погибли около 140 тысяч человек.

Жертв атомной бомбардировки Хиросимы вспоминали 6 августа в Японии: церемонию посетили представители 80 государств

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