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Жертвами наводнения в Таиланде стали не менее 20 человек

09.11.2017 - 16:52

Новости Таиланда. Сезонное наводнение, вызванное проливными дождями, в Таиланде унесло жизни не менее 20 человек. Затопленными оказались 22 из 77 провинций страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали около 120 тысяч местных жителей. Огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству, разрушены сотни домов.

Несмотря на то, что синоптики не прогнозируют улучшения погоды, власти говорят о контроле над ситуацией. Строятся новые временные укрытия, а нуждающимся поставляют продукты питания и другие необходимые вещи.

Жертвами наводнения в Таиланде стали не менее 20 человек

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