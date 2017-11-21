﻿ Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек

21.11.2017 - 17:01

Новости Нигерии. Не менее 50 человек погибли в Нигерии в результате мощного взрыва. ЧП произошло в городе Муби на северо-востоке страны. Террорист-смертник активировал бомбу у мечети, когда завершилась молитва и верующие стали выходить из здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все раненые доставлены в больницы. Их количество пока не уточняется. Правоохранители подозревают в организации теракта радикальную группировку «Боко Харам», однако пока ответственность за нападение никто на себя не взял.

Жертвами смертника в Нигерии стали 50 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пошутил про бомбу в метро – могут посадить
В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов
В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов
Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму
Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму
ИГИЛ взяла ответственность за нападение на телекомпанию в Кабуле
ИГИЛ взяла ответственность за нападение на телекомпанию в Кабуле
В Кабуле боевики напали на здание телеканала
В Кабуле боевики напали на здание телеканала
В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами
В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами
В Египте уничтожили пять террористов
В Египте уничтожили пять террористов
В Турции в перестрелке между военными и РПК погибли 24 человека
В Турции в перестрелке между военными и РПК погибли 24 человека
Все новости по теме Терроризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru