Жировичский монастырь отмечает 500-летний юбилей. Рассказываем о главной святыне и самой обители
Новости Беларуси. К юбилею в Жировичский монастырь доставили 12 отлитых колоколов – дар российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Празднование из-за эпидемиологической ситуации проходит в камерной обстановке. Основные торжества перенесли на более поздний срок.
О главной святыне монастыря и самой обители – материал Дмитрия Бояровича.
Колокола Жировичей, обновленные к празднику, звоном встречают важную дату. К ней и местная обитель, и сам агрогородок преобразились: отремонтированы здания семинарии, у входа в монастырь появился памятник преподобномученику Серафиму Жировичскому.
Один из насельников когда-то помогал людям вернуться к вере.
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
К празднику практически завершены работы по ремонту братского корпуса – он считается самым древним зданием. Конечно, мы очень благодарны государству, руководству государства во главе с Александром Григорьевичем Лукашенко.
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Свято-Успенский монастырь – это один из самых масштабных архитектурных ансамблей XVIII века в Беларуси. До недавнего времени была неизвестна точная дата основания обители. Сегодня историки называют 1520 год как дату первого упоминания лавры в литературе. Точно известно одно: за свою историю он ни разу не закрывался, сохраняя преемственность традиций в течение пяти столетий.
Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Праздник День явления иконы Божьей Матери, именуемой Жировичской, в сочетании с праздником Светлого Христова Воскресения в сердцах каждого человека, всех людей вызывает какое-то особое праздничное чувство.
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История Жирович во многом связана с иконой Божьей Матери. Это один из самых почитаемых образов. Она впервые, как говорят в православии, явилась миру в 1470 году и произошло это здесь. Ей молились короли, цари и патриархи.
Еще в XVII веке люди сами записывали чудеса, которые с ними происходили после обращения к святыне. Икона за свою историю пропадала и являлась вновь.
В одно из таких явлений ее обнаружили школьники. Они увидели Богоматерь с иконой в руке, сидящую на камне. На этом месте был построен храм – сейчас это Явленская церковь, от слова «явление». Единственная в Беларуси – с камнем в основании престола. Тем самым валуном, на котором 500 лет назад нашли утраченный образ.
Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:
Очень скоро обнаруживается, что икона обладает такими чудесными свойствами – помогает людям, исцеляет болезни. И люди начинают собираться вокруг этой иконы, и образуется такое небольшое поселение вокруг этой церкви.
Сегодня оригинал лика находится в Жировичах. Хотя на всеобщее обозрение выставлена его копия. Впрочем, в православии считается, что копия обладает той же чудотворной силой.
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До эпидемии в Жировичи приезжали паломники со всего мира, в том числе и из-за океана. Только в рамках экскурсионных туров монастырь посещает более 40 тысяч туристов в год. Кроме собственно обители, здесь есть и зоосад, и святые источники. Говорят, у того, кто окунется в них, болезнь как рукой снимет.
Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский:
Праздник праздником, но для нас важно, для всех насельников обители, для всех, кто трудится (преподаваетли, студенты), чтобы это место было местом отдыха для души и духа людей, кто сюда приходит. Чтобы могли сбросить бремя грехов, ошибок, легче было идти по жизни.
Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации празднование в Жировичах прошло в камерной обстановке. Сегодня состоялись всенощные бдения. Верующие собрались на божественную литургию. Все службы прошли с соблюдением необходимых мер безопасности.
В Воронеже отлит 4-тонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря
Новости Беларуси. Остается надеяться, что COVID исчезнет, а внутренний туризм продолжит развиваться. И мы будем в первую очередь ценить все то, что есть в нашей стране, знать ее и от этого любить еще больше. Ведь столько в Беларуси мест, где очень важно побывать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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Жировичский монастырь – одно из таких. Грядут два великих юбилея православных христиан всего мира – 500-летие основания Свято-Успенского Жировичского монастыря и 550-летие со дня обретения иконы Жировичской Божией Матери.
Юлия Огнева, СТВ:
Нам стало известно, что в Воронеже по предварительным договоренностям отлит главный четырехтонный колокол для новой колокольни Свято-Успенского Жировичского монастыря. Комплект из 12 колоколов, временная звонница и будущая колокольня – все это дар российской стороны к юбилею.