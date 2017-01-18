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Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года

18.01.2017 - 09:08

Новости Беларуси. Арсенал не только современного, но и раритетного оружия обнаружили у жителя Каменецкого района. В дачном доме мужчина обустроил настоящий склад.

Среди опасных находок – обрез охотничьего ружья, несколько десятков патронов, а также множество штыков. Самый ценный и редкий из найденных предметов – бельгийский пистолет «Браунинг» 1910 года.

С таким оружием брестские эксперты столкнулись впервые. Специалисты подчеркнули, что пистолет находился в боевом состоянии и был пригоден для стрельбы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Матусевич, начальник отдела криминалистических экспертиз управления Государственного комитета судебных экспертиз:
Такие пистолеты уже представляют собой отдельную ценность, поскольку находятся в единичных экземплярах. Поэтому для нас это было, конечно, приятное исследование. В плане того, что данный вид оружия мы исследовали впервые.

В отношении коллекционера огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание в таких случаях – до семи лет лишения свободы.

Житель Каменецкого района хранил на даче склад оружия: среди редких экземпляров – «Браунинг» 1910 года

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