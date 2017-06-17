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Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower

17.06.2017 - 23:00

Новости Великобритании. В Лондоне прошли массовые протесты. Участники акций требовали от властей правды о пожаре в высотке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестно, сколько точно людей проживало в Grenfell Tower.

Потому и число жертв кажется недостоверным.

Пока, по официальным данным, в списках погибших 30 человек, 70 числятся пропавшими без вести. Столько же – в госпиталях. Напомним: пожар в многоэтажке вспыхнул в ночь на среду. За короткое время огонь охватил все здание.

У многих людей просто не было времени на эвакуацию. 

Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower
Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower
Фото. Жители Лондона требуют от властей правды о страшном пожаре в Grenfell Tower

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