новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно

Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно
29.01.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Дом, в котором поселилось искусство. Только в 2016 году его посетили более трех тысяч туристов. Этот адрес в Слониме известен практически каждому. В усадьбе второй этаж стал выставочным залом, в котором периодически устраивают презентации многие начинающие мастера района. А дворовая территория – это и вовсе сказка наяву.

Деревянные скульптуры, качели, беседка и даже элементы лестницы – все не из стройной древесины, а из лесных коряг – такое экологическое хобби. Хотя сама Надежда Салейко свое увлечение резьбой по дереву называет делом случая.

Надежда Салейко, народный мастер:
Наш коллега, в Ружанах был пленер, и он говорит: «Не хватает резчиков». И средства пропадают, и проект срывается, поехали. Я говорю: «Я же никогда в руках не держала ни бензопилы, ни резца».

И вот уже два года она держит в руках и бензопилу, и резец. А еще глину. Собственно, с нее и начинался путь Надежды в мир ремесленничества. Помогло художественное образование, а где-то и женская смекалка. Мастерице удалось найти свою, уникальную технику – имитацию металла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастерская на мансарде сегодня полноценный частный музей, а сам дом Салейко давно стал достопримечательностью Слонима. В год его посещают до трех тысяч туристов. Каждый может примерить образ мастера на себя.

Надежда Салейко, народный мастер:
Это моя первая работа. И вот она висит не обожженная до сих пор для того, чтобы людям не казалось, что это просто так, что это просто с неба упало и все – ты стал счастлив в один день.

Кстати, деревянные рамы для работ изготавливает муж Надежды – плотник. К семейному творчеству подключился и сын. Вместе они начали новое направление – утилитарное. Фантазийный стол из ольхи, барышня-солонка, картины-лампы.

Людмила Лебедь, ведущий методист Гродненского областного методического центра народного творчества:
Совершенно уникальные, такие сюжетные миниатюры делает Надежда Салейко из Слонима. Ее изделия очень многие видели, охотно приобретают. Очень популярны вещи утилитарного назначения.

А последнее увлечение Надежды – стихи и музыка. Пока только для близких. Но не исключено, что уникальный дом-музей Салейко вскоре зазвучит по-новому.

Жительница Слонима свой дом превратила в музей, который посещают до трех тысяч туристов ежегодно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Народный мастер из Слонима Надежда Салейко превратил свой дом в выставочный зал
Народный мастер из Слонима Надежда Салейко превратил свой дом в выставочный зал
Раиса Романеня: мастер, чья работа находится в коллекции королевской семьи Великобритании
Раиса Романеня: мастер, чья работа находится в коллекции королевской семьи Великобритании
Игорь Коперский
Игорь Коперский, мастер пирографии: Свои картины я создаю в единственном экземпляре!
Александра Филиппова
Тенденции во флористике и дизайне: мастер-класса от дизайнера-флориста Александры Филлиповой
Карина Данченкова, рукодельница: Украшения несут в себе дух настоящего праздника!
5 дизайнеров, которые превращают бумагу в произведения искусства
Конкурс лоскутного шиться собрал в Полоцке более сотни мастеров из пяти стран
Конкурс лоскутного шитья собрал в Полоцке более сотни мастеров из пяти стран
В Могилеве возле городского ЗАГСа появилась скамейка примирения
В Могилеве возле городского ЗАГСа появилась скамейка примирения
Все новости по теме Декоративное искусство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru