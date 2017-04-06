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Жизнь белорусского общества трех веков. Уникальные документы Слуцкого Свято-Троицкого монастыря представлены в Минске

06.04.2017 - 09:58

Новости Беларуси. Временная экспозиция вечных ценностей. У посетителей Национального исторического музея появилась редкая возможность увидеть оригиналы из архивов Слуцкого Свято-Троицкого монастыря. В этих документах отражены многие аспекты жизни наших предков.

Слуцкий Свято-Троицкий монастырь был одним из первых в Беларуси. Первое упоминание о нем датируется серединой XV века. При монастыре начал собираться архив. Самому старому сохранившемуся документу уже 500 лет.

Наталия Мартынова, ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела Национального исторического музея Беларуси:
Когда мы касаемся этих документов, мы можем полноценно представить жизнь белорусского общества на протяжении трех столетий – XVI, XVII и XVIII.

Документы отражают разные аспекты жизни наших предков: политическую, религиозную. Но самый большой интерес вызывают, пожалуй, повседневные дела жителей Слуцкого княжества: завещания, тяжбы, сделки.

Этому юридическому документу почти 400 лет. В нем говорится о том, что мещане города Петриков совершили обмен дворами на рыночной площади. Самое интересное, что здесь хорошо сохранились подписи и печати четырех свидетелей сделки.

Организаторы выставки не обошли вниманием и тех, кто много лет назад первым начал собирать и сохранять бесценные архивы.

Наталия Мартынова, ведущий научный сотрудник научно-фондового отдела Национального исторического музея Беларуси:
В данной витрине представлены материалы, связанные с Андреем Константиновичем Снитко, – директором первого минского музея. Рядом с его портретом, вы видите, печатка Андрея Константиновича Снитко – личная, которую нам предоставили его потомки.

Всего удалось сберечь около тысячи оригинальных документов. У специалистов ушло несколько лет на то, чтобы систематизировать и оцифровать каждый. Доступ к ним теперь есть у всех, кто интересуется историей своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальные документы Слуцкого Свято-Троицкого монастыря представлены в Минске

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