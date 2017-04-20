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Жизнь гимнастки, упавшей с высоты в Белгосцирке, вне опасности

20.04.2017 - 14:13

Новости Беларуси. Жизни российской гимнастки ничто не угрожает. В результате падения с высоты Мария Сюльгина сломала руку. У девушки сотрясение мозга. Пока она находится в больнице.

По словам специалистов, от серьезных травм спасло то, что Мария сгруппировалась и удачно приземлилась. 

Напомним, несчастный случай в Белгосцирке произошел накануне вечером.

Двое гимнастов – муж и жена – выполняли номер на высоте под зонтиком. Девушка сорвалась и упала с высоты примерно третьего этажа. 

Все произошло на глазах у зрителей. В сети появился фрагмент выступления артистов цирка (здесь подробнее).

С этим номером супруги объездили весь мир, были в Японии, в Австралии, Европе.

Фрагмент выступления. Источник фото: кадр видео, опубликованного на YouTube пользователем Vstre4a

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