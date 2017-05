Жизнь после «Евровидения»: как сложилась судьба победителей прошлых лет

Международный песенный конкурс «Евровидение», в котором ежегодно принимает участие более 40 стран, за время своего существования сумел не только изменить представление людей о всесторонней красоте и силе голоса, но и принести славу и успех всем тем, кто нашел в себе силы доказать своё превосходство.

В ожидании финала «Евровидения-2017», который состоится уже 13 мая в Киеве, стоило бы с почтением вспомнить победителей прошлых лет, имена которых со временем стали нарицательными и перед которыми поклонники по сей день, яро ностальгируя, благоговеют. Искренне надеемся, что в этом году именно ваши фавориты смогут повторить триумф этих артистов.

1. Вики Леандрос (1972)

Впервые оказаться на сцене международного конкурса Леандрос смогла в 1967 году, когда Люксембург, очарованный грандиозным успехом её первого сингла «Messer, Gabel, Schere, Licht», предложил певице представить страну на «Евровидении» с песней «L'amour est bleu». Композиция принесла певице лишь четвёртое место, что, однако, не помешало ей стать хитом года и получить признание от известнейших мировых исполнителей.

Буквально через пять лет девушка вновь приняла участие в конкурсе с песней «Après Toi» и, не оставив своим соперникам ни единого шанса, стала победителем. В одночасье песня достигла второго места в UK Singles Chart и была награждена Золотым диском за беспрецедентную популярность.

С тех пор карьера Леандрос пошла в гору. Несмотря на то, что выступала она в основном в Германии, многие из её детищ смогли найти своих слушателей в таких странах, как Испания, Япония, Китай. Ее знали даже в Южной Африке. К примеру, песня «Tu Me Has Hecho Sentir» молниеносно стала хитом 1979 года в испаноязычных странах.

На протяжении всей карьеры певица на разных языках записала более 450 синглов и 460 LP, суммарный тираж которых составил более 40 миллионов копий.

В 2003 году Вики Леандрос получила две престижные награды от правительства Греции за колоссальный вклад в греческую культуру, а также ещё одну от Греческой православной церкви за помощь бедным детям в Африке.

В 2006 году она решила испытать свои силы и снова пройти отбор на «Евровидение», однако потерпела неудачу. В том же году Леандрос была избрана вице-мэром греческого города Пирей, но была вынуждена покинуть эту должность, так как не успевала совмещать правительственную деятельность и музыкальную карьеру.

Общаясь с Mystylery.com в 2016 году, певица призналась: «Самым важным для меня в жизни сегодня являются семья, дети и друзья. Друзья – в особенности. Некоторых из них я знаю вот уже 20-30 лет. Чем старше я становлюсь, тем больше начинаю осознавать, что дружба – это не совместное времяпрепровождение, а в первую очередь люди, на которых всегда можно положиться».

2. АББА (1974)

Как и в случае с Леандрос, шведский музыкальный квартет смог попасть на «Евровидение» не с первого раза. В отборе 1973 года их песня «Ring, Ring» была отвергнута комиссией конкурса, но тем не менее возглавила чарты Швеции, Австрии, Бельгии Голландии и ЮАР. Опускать руки они не собирались, и уже в следующем году заняли первое место на «Евровидении» с композицией «Waterloo».

После триумфа успех преследовал их по пятам. Песни группы АББА в разное время присутствовали в первой десятке таких знаменитых рейтингов, как «Billboard Hot 100», «Billboard 200», «Record World» и «Billboard Adult Contemporary».

В 1977 году прошли самые успешные гастроли группы в Австралии. Тур сопровождался таким небывалым вниманием со стороны прессы и поклонников, что в том же году известный режиссёр Лассе Халльстрём решил посвятить этому событию полнометражный фильм под названием «ABBA: The Movie». Благодаря директору группы фильм даже находился в прокате СССР с августа по сентябрь 1981 года.

В общей сложности группа выпустила 8 альбомов, три из которых стали в США золотыми, один из них был удостоен чести называться платиновым – «ABBA – The Album».

Турне 1980 года в Японию оказалось последним в жизни квартета. После этого их деятельность резко пошла на спад. АББА никогда официально не заявляли о своём распаде, однако уже на протяжении долгого времени принято считать, что их деятельность окончена.

В 2008 году в интервью газете Sunday Telegraph Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон подтвердили все слухи и заявили, что вместе группа уже никогда не соберется. «Мы более никогда не появимся на сцене вместе, — заявил Ульвеус. — Нет ничего, что могло бы заставить нас объединиться. Деньги — не такой фактор, который имеет для нас значение в данном вопросе. Мы бы хотели, чтобы люди всегда помнили нас такими, какими мы были: молодыми, яркими, полными энергии и амбиций». Но поклонники неумолимы: они лелеют мысль о том, что настанет тот прекрасный день, когда ослепительная четвёрка снова сможет вернуться на сцену и «зажечь» публику, как в старые добрые времена.

АББА оправданно считается одним из самых успешных квартетов за всю историю поп-музыки. По всему миру их записи были распроданы тиражом более 350 миллионов копий. Альбомы группы продолжают продаваться даже сегодня, а огромное количество радиостанций до сих пор включает песни АББА в свои плейлисты.

3. Селин Дион (1988)

В интервью британскому телеканалу в 2013 году Дион описала свой отбор на «Евровидение» как мероприятие довольно неожиданное: «Тогда был совершенно обычный день. Я находилась в Монреале и ответила на незнакомый номер, который ни с того ни с сего предложил мне приехать в Ирландию и представить Швейцарию на Евровидении … в качестве канадской француженки из Квебека. Я сначала совсем растерялась. Что подумают люди из Швейцарии? Спросят: кто это такая? Мы впервые её видим».

Как выяснилось, девушка зря беспокоилась. Победа на «Евровидении-1988» с песней «Ne partez pas sans moi» в синтезе с подписанием контракта со знаменитой звукозаписывающей компанией Epic Records принесли начинающей певице мировую славу.

В 1992 году она смогла укрепить свои позиции в Северной Америке, став там настоящей суперзвездой. Это, в свою очередь, разгневало её канадских поклонников, обвинявших артистку в пренебрежении ими. Чтобы вернуть свой авторитет, она отказалась от премии «Феликс» в номинации «Английский артист года», заявив, что она всегда была и будет только французской певицей.

Самым продаваемым и обсуждаемым альбомом за всю карьеру Селин Дион признан Falling into You. Хотя многие издания критиковали певицу за «шаблонность» и «однообразность», остальные называли новинку «страстной», «элегантной» и «убедительной». За критиков говорят продажи: альбом стал одним из самых продаваемых за всю историю. Он 11 рекордных раз стал платиновым в США, а в Канаде был гордо именован бриллиантовым.

Многие из тех, кто не знаком с творчеством певицы, хоть раз ненароком восторгались волшебством её голоса. К таким примерам по достоинству относится композиция «My Heart Will Go On», ставшая любовной темой для мелодрамы «Титаник» Джеймса Кэмерона. Песня получила «Оскар» и «Золотой Глобус» как лучший саундтрек к фильму.

Помимо своей музыкальной карьеры, поп-дива является основател сети ресторанов Nickels Restaurant и гольф-клуба Le Mirage. Также Дион активно участвует в различных благотворительных акциях. Так, в 2005 году она пожертвовала 1 млн долларов потерпевшим от разрушительного урагана «Катрина».

За свои немалые заслуги Селин Дион получила звезды на Канадской и Голливудской аллеях славы, последнюю из которых она посвятила своему отцу, который умер за месяц до этого знаменательного события.

4. Шарлотта Нильсон (1999)



1999 год оказался поворотным в жизни певицы. После умопомрачительной победы в шведском музыкальном конкурсе Melodifestivalen Шарлотта отправилась покорять вершину «Евровидения» в Иерусалиме, где с такой же крепкой хваткой отвоевала первое место у не менее опытных конкурентов.

К 2004 году у артистки уже было собственное шоу на шведском канале TV4, основная цель которого заключалась в поиске талантливых детей. В том же году она выпустила свой самый успешный альбом под названием Gone Too Long, песни из которого долгое время возглавляли чарты Швеции.

Видимо, певицу связывали довольно крепкие узы с Melodifestivalen, раз она решила принять в нем участие в 2008 году. И – выиграла. Это дало ей возможность снова отправиться бороздить просторы «Евровидения» с песней «Hero». Несмотря на то, что она была одним из фаворитов, в финале Нильсон заняла лишь 18 место из 25 возможных.

В интервью Eurovision.tv в 2008 году Шарлотта Нильсон призналась, что пальма первенства на «Евровидении» в 1999 году стала переломным моментом в её карьере: «За всю мою жизнь не было события прекраснее, чем победа на этом конкурсе. Это послужило неким отправным пунктом для моего дальнейшего развития. Множество дверей тотчас же открылись передо мной. К тому же, я стала востребованной не только в Швеции, но и в других странах Европы благодаря этому удивительному опыту».

5. Lordi (2006)

В 2006 году Финляндия стала первой и до сих пор единственной страной, которая осмелилась отправить на конкурс хард-рок исполнителей. К всеобщему удивлению Lordi с песней «Hard Rock Hallelujah» не только стала самым запоминающимся и экстравагантным феноменом за всю историю конкурса, но и принесла своей стране первую победу за 45 лет участия.

После головокружительного триумфа Lordi стали востребованы в Финляндии как никогда прежде. В мае 2006 года они собрали более 90 тысяч фанатов на открытой площадке в Хельсинки, что стало абсолютным рекордом для столицы. В том же году главная площадь финского города Рованиеми была переименована в честь Lordi.

В среднем группа выпускает альбомы раз в два года, после релиза которых они, как правило, участвуют в различных песенных мероприятиях либо устраивают продолжительные туры.

В сентябре 2014 года вышел документальный фильм «Monsterimies» («Человек-монстр») о жизни группы после участия в «Евровидении». Поклонники ожидали премьеру почти два года, однако Мистер Лорди раскритиковал фильм за недостоверную информацию и демонстрацию клавишницы Авы без маски, что являлось недопустимым по условиям группы.

За всё время своей деятельности рок-группа пережила несколько изменений в составе, за исключением первоначальных участников Мистера Лорди и Амена.

В интервью интернет-порталу Metalblast.net Мистер Лорди рассказал о ключевых изменениях, произошедших в группе после участия в «Евровидении»: «Да, СМИ просто ломились от наших фотографий и видео. Мало кто из представителей нашего жанра может похвастаться таким вниманием всего из-за одного шоу. Но, если честно, я бы с удовольствием вернулся в прошлое и крикнул бы себе: «Не подписывай эту бумагу, Лорди!». Несмотря на все плюсы, огромное количество денег пошло не в те карманы. К тому же, люди так и не поняли, кто мы есть на самом деле, начали строить собственные иллюзии насчёт нас. Они притаскивали своих маленьких детей на наши концерты, надеясь увидеть поющих монстриков, а потом в гневе убегали с концертов, потому что, видите ли, их малыши рыдали от дикого страха. Этим, конечно же, воспользовались многие издания в далеко не гуманных целях».

6. Мария Шерифович (2007)

С 1961 года Сербия принимала участие в «Евровидении» исключительно в составе Югославии и Черногории. Поэтому 2007 год, когда страна приобрела право на независимое участие в конкурсе, стал для неё знаменательным. На Марию Шерифович, отобранную национальной комиссией в качестве дебютанта, была возложена огромная ответственность. Однако девушка не подвела своих соотечественников и совершила храбрый подвиг – переступила через звание новобранца и резко очутилась в форме офицера. Она выступила с песней «Молитва» и завоевала сердца сотен тысяч зрителей. Уже после победы Мария призналась прессе: «Сегодня я невероятно горжусь тем, что я сербка!»

Сразу после конкурса она, прилетев в Сербию, была встречена массовым шествием в честь её победы. На улицу вышли более 100 тысяч человек.

После триумфа Мария провела открытый концерт в своём родном городке Крагуеваце, на который пришло 60 тысяч человек. Тогда певица отметила, что концерт был совсем другим, ведь выступала в этот раз она перед своими родными, друзьями, учителями и соседями.

За свою карьеру артистка выпустила 6 альбомов и приняла участие в 3 фестивалях, на одном из которых присутствовала в качестве жюри – на «Славянском Базаре» в Витебске.

Несмотря на это, интернациональная карьера певицы пока находится в далёкой перспективе. Она утверждает, что в этом отчасти виноват её менеджер, который не позволил ей своевременно воспользоваться приобретённой популярностью после «Евровидения»: «Грустно наблюдать за тем, как кто-то рушит твою карьеру. Но для хорошего голоса, хорошего артиста и хороших песен никогда не поздно начать всё сначала. Я еще очень молода. Может быть, это и к лучшему, что всё не начало развиваться так стремительно».

В 2013 году во время презентации фильма «Исповедь», повествующего о карьерном пути певицы, Шерифович открыто призналась, что она лесбиянка. «Могу вам сказать, что это супер иметь отношения с тем, чей подбородок вас не колит»,– сразу после каминг-аута, широко улыбаясь, заявила певица.

7. Ell & Nikki (2011)

История победы лучезарного дуэта из Азербайджана, принесшего своей стране первый чемпионский титул за 10 лет участия, доказала, что талант и сила воли творят чудеса в умелых руках. Первоначально Нигяр Джамал и Эльдар Гасымов были соперниками в борьбе за место на национальном отборе, но в итоге исполнители набрали одинаковое количество баллов, что побудило жюри создать дуэт из двух сильнейших артистов. Выступив с песней «Running scared» в 2011 году, они уверенно взяли первое место, опередив опытную Швецию всего на два балла.

После финала команда отправилась на гастроли по Европе, чтобы отпраздновать свою победу. Также певцы получили награду «За мир и дружбу» от правительства Турции за выход Джамал на сцену с турецким флагом.

К сожалению, впоследствии дуэт прекратил своё существование как единое целое, выпустив после конкурса всего одну совместную песню. В интервью Daily Mail Нигяр Джамал призналась, что она планируют начать сольную карьеру, однако не отрицает совместных проектов с Эльдаром Гасымовым в перспективе. Как некоторые утверждают, это связано с тем, что артисты первоначально были не готовы к созданию команды, но отказаться из-за этого от участия в «Евровидении» было бы непростительной ошибкой.

Нигяр Джамал с момента победы выпустила один сольный альбом «Play With Me» и 9 синглов, один из которых был записан с победителем Евровидения 2008 года Димой Биланом – «Come Into My World».

В интервью сайту Еscreporter.com в 2014 году Гасымов ответил на вопрос о том, кем он себя видит через 5 лет: «Очень много грандиозных планов! Вероятнее всего, на сцене, разделяя свою жизнь с фанатами. Еще мечтаю о счастливой семье. Время покажет».

В октябре 2012 года в своих социальных сетях он объявил, что Бакинский славянский университет, где он получил степень магистра, предложил ему вести курс международных отношений. На данный момент артист успевает совмещать и музыкальную карьеру, и преподавание. Пока в его репертуаре 19 синглов, многие из которых написаны на азербайджанском языке.



