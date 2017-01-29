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ЖКУ в Беларуси: как и почему январские «жировки» в стране заметно «потяжелеют»

29.01.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Жировки за январь ожидаемо потяжелеют. Постепенно, год за годом, будет идет движение к стопроцентной оплате. Как и в ведущих экономиках мира. Однако в указе Президента № 555 закреплена норма о ежегодном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги не более чем на пять долларов. С январскими цифрами нам поможет детально разобраться наш экономический обозреватель Юрий Таболин.

О том, что январские «жировки» тяжелее декабрьских, мы знаем заранее. И причины тому просты. Жильцы постепенно возмещают больший процент затрат на услуги ЖКХ. В 2017 году это коснется лишь четырех пунктов в наших платежках.

В частности, изменятся тарифы на водоснабжение, канализацию, тепловую энергию и техническое обслуживание. При этом, например, за воду мы все равно будем недоплачивать. За 1 кубометр субсидируемый тариф – 53 копейки вместо 76, за канализацию – 35 вместо 51 копейки. Разницу по-прежнему покрывает государство.

На цифры в «жировках» влияет и погода. Например, крещенские морозы традиционно увеличивают потреблении тепла. По подсчетам коммунальников, на отопление в январе мы тратим на 30% больше энергии. Но даже при таких расходах общая сумма в «жировках» не должна вырасти более, чем на 5 долларов в эквиваленте. Эта норма прописана в указе № 550, который считается началом реформы системы ЖКХ.

Денис Бебиков, заместитель начальника главного управления антимонопольного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
На 2016 год мы должны достигнуть уровня не менее 50%. В 2017 году – 75%. И к концу 2018 года – 100% уровня возмещения затратах на ЖКУ.

Перед системой ЖКХ стоит задача не увеличивать тарифы, а сократить себестоимость услуг. Например, по-новому стали начислять плату за пользование лифтом, уборку помещений и свет в подъезде. Также коммунальники имеют право индексировать цены, но это не означает автоматический рост цифр в «жировках».

Денис Бебиков, заместитель начальника главного управления антимонопольного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Индексация осуществляется ежеквартально. Она основывается на индексе номинальной начисленной заработной платы. То есть если в Республике Беларусь отмечается рост доходов населения, на этот индекс повышаются тарифы для населения.

По статистике, сегодня расходы на услуги ЖКХ в семейном бюджете белорусов занимают порядка 10%, что ниже, чем в среднем по Европе. При условии перехода к полному возмещению затрат населением эта цифра не превысит 15%, что далеко до показателей, например, соседней Литвы. Жители там тратят более 30% дохода на «коммуналку», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Реформу системы ЖКХ в Беларуси в принципе можно назвать лояльной клиентам. Она сродни беспроцентному кредиту в банке, когда государство позволяет пользоваться деньгами бесплатно. Просто эта цифра постепенно сокращается.

Жировка

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