Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов

Новости мира. Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Первое место занял рэпер Дидди. Музыкант заработал 130 миллионов долларов, которые сложились из заработка за концерты, рекламу и выпуск коллекции одежды.
Летом стало известно, что Дидди также возглавил список знаменитостей с наибольшим доходом в нынешнем году.
Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?
Фото: instagram.com/diddy
На втором месте – певица Бейонсе, которая заработала 105 миллионов долларов.
Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии журнала Forbes
Фото: instagram.com/beyonce
Топ-3 замыкает Дрейк. Его доход составил 94 миллиона долларов.
Фото: instagram.com/champagnepapi
В десятку богатейших исполнителей попали The Weeknd, Coldplay, GunsʼN'Roses, Джастин Бибер, Брюс Спрингстин, Адель и Metallica.