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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов

07.12.2017 - 11:25

Новости мира. Forbes составил список самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.

Первое место занял рэпер Дидди. Музыкант заработал 130 миллионов долларов, которые сложились из заработка за концерты, рекламу и выпуск коллекции одежды.

Летом стало известно, что Дидди также возглавил список знаменитостей с наибольшим доходом в нынешнем году.

Это рэпер: кто из знаменитостей заработал больше всех за год?

Фото: instagram.com/diddy

На втором месте – певица Бейонсе, которая заработала 105 миллионов долларов.

Бейонсе стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии журнала Forbes

Фото: instagram.com/beyonce

Топ-3 замыкает Дрейк. Его доход составил 94 миллиона долларов.

Фото: instagram.com/champagnepapi

В десятку богатейших исполнителей попали The Weeknd, Coldplay, GunsʼN'Roses, Джастин Бибер, Брюс Спрингстин, Адель и Metallica.

The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет

Фото: instagram.com/diddy

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