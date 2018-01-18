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Жуткая трагедия с автобусом в Казахстане попала на видео

18.01.2018 - 15:56

Новости Казахстана. 18 января на трассе Самара-Шымкент в Казахстане загорелся автобус с пассажирами. В результате трагедии погибли более 50 человек (подробнее). 

Из полыхающего транспортного средства удалось выбраться только пятерым: троим пассажирам и двум водителям. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в автобусе. 
Погибшие были жителями Узбекистана. 

Устанавливаются причины пожара. Назначен ряд экспертиз. Расследованием занимается специальная комиссия.

Трагедия в Казахстане

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