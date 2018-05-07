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Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая

07.05.2018 - 11:29

Новости Беларуси. На «Евровидении» жюри выставит сегодня оценки участникам первого полуфинала. Это произойдет по итогам генеральной репетиции уже вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцену выйдут 19 участников. 6 мая в столице Португалии Лиссабоне был дан официальный старт главному песенному конкурсу Европы.

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Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая

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