Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В понедельник метеокартину в Беларуси будет создавать поле пониженного атмосферного давления. А с середины недели править балом будут атмосферный фронт и тёплые воздушные массы с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Атмосферное давление в течение недели будет расти, поэтому осадков станет меньше, к концу недели, возможно, даже похолодает. Во вторник малоактивный фронтальный раздел с территории Польши будет перемещаться в восточном направлении, поэтому в отдельных районах, преимущественно по северной половине страны также прогнозируются кратковременные осадки смешанной фазы. Температура воздуха в ночные часы 2 +4, днём +1 +7, в южных районах потеплеет до +9. В среду и четверг ветер, по-прежнему, будет юго-западный умеренный, температурный фон существенно не изменится: в ночные часы, в основном, 0 +4, днём +1+8.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
В этот день нельзя грустить – это принесёт суровые морозы. Народные приметы на неделю с 16 по 22 декабря
16 декабря – Иван Молчальник. На Руси считалось: кто в этот день слова не скажет, будет красноречив весь следующий год. Если в эту ночь луна меняется – завтра будет тепло, рассказали в программе «Плюс-минус».
Зимы не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю
19 декабря – Николай зимний. В этот день нельзя было грустить – считалось, что это принесёт суровые морозы.
20 декабря – Амвросимов день. Если в это время дует восточный порывистый ветер – быть крепкому морозу. А если пошёл плотный мокрый снег – лето будет влажным и дождливым.