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«Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси»: 11 мая  чтут память святителя Кирилла Туровского

11.05.2017 - 11:17

Новости Беларуси. Память Кирилла Туровского чтут 11 мая. На родине великого философа и просветителя пройдет крестный ход. Возглавит его предстоятель Белорусской православной церкви. От монумента в честь 1000-летия Туровской епархии до Замковой горы пройдут сотни верующих. Завершит торжества молебен у памятника святителю, стоящему на высоком берегу Припяти.

Кирилл Туровский занимает исключительное место в белорусской истории. «Второй Златоуст», как называли его за красноречие, стал одним из наиболее известных восточнославянских деятелей ХІІ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси»: 11 мая  чтут память святителя Кирилла Туровского

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