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Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице

28.08.2017 - 20:19

Новости Беларуси. Родному городу посвящается. В художественной галерее Леонида Щемилева открылась выставка художницы Илоны Кособуко. Десятки картин – необычные парадные портреты знаковых мест столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мастер передала свое ощущение Минска через абстрактные детали.

Илона Кособуко, художник:
У минчан есть какой-то свой своеобразный код, по которому мы узнаем друг друга. Это какие-то вещи в коллекциях, может быть, какие-то статуэтки. Посещая семьи моих родителей, друзей моих родителей, мы видим те же самые предметы, которые нас где-то объединяют.  

Выставка к 950-летию Минска продлится до 13 сентября. Далее экспозиция будет представлена в Берлине.

Знаковые места Минска в необычном ракурсе: выставка картин Илоны Кособуко открылась в столице

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