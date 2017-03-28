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«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы

28.03.2017 - 08:27

Новости Беларуси. Больше половины билетов на первый концерт «Золотой коллекции белорусской песни» уже распроданы. Премьерное шоу грандиозного проекта СТВ состоится 18 апреля в Солигорске. В 2017 году формат новый: теперь полюбившиеся концерты отправляются в турне по стране. Яркую программу увидят в Бресте, Гомеле, Новополоцке и Бобруйске и Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Главная задача проекта – не просто вспомнить песни, которые мы любим, поем за столом, когда нам хорошо, плохо, но и возродить те песни, которые, возможно, забыты, которых, возможно, нет сегодня ни фонограмм, они не звучат в эфире.

Необычное исполнение и новую аранжировку дорогих каждому белорусу песен артисты гарантируют. А на сцене только самые любимые коллективы. В проекте нашего телеканала принимают участие Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Тео, Алексей Хлестов, «Песняры» и «Сябры».

«Золотая коллекция белорусской песни». Больше половины билетов на первый концерт распроданы

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