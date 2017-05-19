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«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле

19.05.2017 - 13:18

Новости Беларуси. 50 киловатт звука, ультра-современный свет и «Золотая коллекция белорусской песни». Проект нашего телеканала продолжает свой большой гастрольный тур. Грандиозное 3-часовое шоу на родном языке прошло накануне в Гомеле.

В одном из самых современных концертных залов страны рассчитанном на тысячу зрителей, не было свободных мест. Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – десятки белорусских хитов на все времена.

Олег Борисенко, председатель Гомельского областного Совета депутатов:
Граждане Гомельщины, начиная с малых регионов, несмотря на то, что дают концерт в областном центре, также приехали сюда, чтобы увидеть и услышать белорусскую песню. Очень благодарны как телевизионному каналу, так и белорусским артистам.

Концерт в Гомеле второй по счету: стартовала «Золотая коллекция» в 2017 году в Солигорске. Очередное шоу ожидает жителей Бобруйска уже 7 июня. Билеты на свидание с любимой музыкой еще можно успеть купить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле

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