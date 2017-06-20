«Золотая коллекция белорусской песни»: видео-версия концерта в Бобруйске

|Фотоотчет концерта «Золотой коллекции» в Бобруйске: часть 2
|Фотоотчет концерта «Золотой коллекции» в Бобруйске: часть 1
|Концерт «Золотой коллекции» в Минске пройдет в сопровождении Президентского оркестра
|Культурная сталіца Беларусі сустракае сяброў. «Залатая калекцыя беларускай песні» завітала ў Бабруйск
|«Залатая калекцыя беларускай песні» ў Бабруйску
|«Гэта тыя песні, якія вартыя, каб з іх рабілі каверы»: у Бабруйску з аншлагам прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні»
|«Золотая коллекция белорусской песни» шагает по стране: 7 июня концерт пройдет в Бобруйске
|«Золотая коллекция белорусской песни»: видео-версия концерта в Гомеле