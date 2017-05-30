«Золотая коллекция белорусской песни»: видео-версия концерта в Гомеле

|«Золотая коллекция белорусской песни» в Бобруйске: билеты уже в продаже
|Беларуская мова меладычна загучала на Гомельскай зямлі. «Залатая калекцыя беларускай песні» працягвае свой тур па краіне
|«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі
|«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле
|30 хитов, 50 кВт звука, ультрасовременный свет: «Золотая коллекция белорусской песни» 18 мая в Гомеле
|Это самый современный зал: Гомель готовится к шоу «Золотой коллекции белорусской песни»
|«Золотая коллекция белорусской песни»: телеверсия концерта в Солигорске – в 20.25 в эфире СТВ
|Билеты на концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Бобруйске поступят в продажу 28 апреля