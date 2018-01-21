﻿ Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018

21.01.2018 - 16:43

Новости Беларуси. Золото Дарьи Домрачевой. С победой в масс-старте на этапе Кубка мира биатлонистку поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешная стрельба на заключительном огневом рубеже позволила белоруске выйти на первое место.

Эта была последняя серьезная гонка перед Олимпиадой в Южной Корее. К финальному огневому рубежу Дарья Домрачева прибежала 10-й. При непростых погодных условиях все биатлонистки допустили по одному-два промаха, а Дарья быстро закрыла все мишени и отправилась на последний круг лидером.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии.

Золото Дарьи Домрачевой. Белоруска выиграла последнюю гонку перед ОИ-2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/skardinon
Самый большой критик для спортсмена – это он сам: обзор Instagram-страницы биатлонистки Надежды Скардино
Александр Лукашенко вручил государственные награды
Домрачева пролучила премию и орден от президента Беларуси
Рафаэль Пуаре, главный тренер мужской сборной Беларуси по биатлону
Рафаэль Пуаре: У меня не было своего мнения о Беларуси. Имелся небольшой негатив
Дарья Домрачева
Дарье Домрачевой присуждена специальная премия «Белорусский спортивный Олимп» 2012 года
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева – первая в масс-старте в Ханты-Мансийске и обладательница Малого Хрустального глобуса
Дарья Домрачева
Дарья Домрачева выиграла гонку преследования в Ханты-Мансийске и завоевала Малый Хрустальный глобус
Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ
Ты подарила радость миллионам граждан нашей страны: Президент Беларуси поздравил Дарью Домрачеву с золотой медалью на КМ
Фото: instagram.com/dadofun/
«Я горжусь своей женой!» Бьорндален прокомментировал поступок супруги
Все новости по теме Биатлон
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru