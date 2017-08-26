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Золото у Жук, серебро у Малыщик и Герман: итоги выступления белорусов 26 августа на Универсиаде

26.08.2017 - 22:33

Новости Беларуси. Медальные новости пришли 26 авуста из Тайбэя. Здесь близится к завершению летняя Универсиада, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пятую награду в копилку Беларуси положила метательница молота Анна Малыщик. В своей лучшей попытке она отправила снаряд на 74 метра 93 сантиметра, и это позволило Анне примерить серебро. Оставшиеся ступени пьедестала заняли девушки из Польши.

Следом порадовала Ирина Жук. Она выиграла женские состязания по прыжкам с шестом.

Наконец, Эльвира Герман финишировала второй в финальном забеге на 100 метров с барьерами. Молодая пинчанка всего на две сотых секунды опередила девушку из Венгрии. А триумф в данной дисциплине праздновала голландка Надин Виссэр.

Золото у Жук, серебро у Малыщик и Герман: итоги выступления белорусов 26 августа на Универсиаде
Золото у Жук, серебро у Малыщик и Герман: итоги выступления белорусов 26 августа на Универсиаде
Фото. Золото у Жук, серебро у Малыщик и Герман: итоги выступления белорусов 26 августа на Универсиаде

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