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«Зубров» переехало «паровозом»: детали хоккейного матча «Динамо» – «Локомотив» 23 февраля

23.02.2017 - 23:00

Новости Беларуси. Второй матч четвертьфинальной серии Запада в Кубке Гагарина сложился для минского «Динамо» из рук вон плохо.

Ярославский «Локомотив» разбил гостей со счетом 7:2, причем по ходу игры вовсе вел 7:0.

Лишь на заключительном отрезке шайбы Дмитрия Коробова и Мэтта Эллисона добавили немного позитивных тонов в мрачную для нас картину. В составе «Локомотива» самым результативным стал нападающий Андрей Локтионов – на его счету голевой дубль плюс точная передача.

Интересно, что обе свои шайбы форвард ярославцев провел при игре своего клуба в меньшинстве, да еще и с интервалом в пару минут.

Кстати, аналогичный результат – 7:2 – был зафиксирован и в параллельной дуэли питерского СКА и подмосковного «Витязя». В двух оставшихся встречах не обошлось без овертаймов: московское Динамо дожало в дополнительном периоде «Торпедо», а ЦСКА справилось с финским «Йокеритом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все триумфаторы четверга повели в своих сериях со счетом 2:0.

«Зубров» переехало «паровозом»: детали хоккейного матча «Динамо» – «Локомотив» 23 февраля

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