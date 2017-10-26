новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

«Зубры» сыграют с «Йокеритом» 26 октября

26.10.2017 - 23:56

Новости Беларуси. Хоккейное минское Динамо потерпело поражение во втором кряду выездном матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Москве команда под управлением Горди Дуайера уступила одному из лучших клубов западной конференции – ЦСКА.

В этой игре, к слову, «зубрам» не смог помочь дисквалифицированный вратарь Юнас Энрот. В его отсутствие место в рамке занял Михаил Карнаухов, которого хозяева льда пробили уже в первом периоде.

Дальше – больше. Финальная сирена зафиксировала счет 4:1 в пользу армейцев. 

Динамовцы терпят второе кряду поражение и продолжают выездную серию. Завтра им предстоит игра с «Йокеритом». 

«Зубры» сыграют с «Йокеритом» 26 октября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостевом матче КХЛ московскому ЦСКА: как это было
Хоккеисты минского «Динамо» уступили в гостевом матче КХЛ московскому ЦСКА: как это было
ХК «Динамо» 25 октября сыграет с московским ЦСКА
ХК «Динамо» 25 октября сыграет с московским ЦСКА
Михаил Захаров и Сергей Пушков включены в тренерский штаб нацсборной
Михаил Захаров и Сергей Пушков включены в тренерский штаб нацсборной
«Витязь» разгромил минское «Динамо» в первом матче чемпионата КХЛ
Минское «Динамо» разгромно проиграло «Витязю» в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ
Чего ждать от парней Горди Дуайера? Анализируем выступление ХК «Динамо» в КХЛ
Чего ждать от парней Горди Дуайера? Анализируем выступление ХК «Динамо» в КХЛ
Хоккейный матч «Шахтера» и «Юности» 14 октября в Солигорске: итоги
Хоккейный матч «Шахтера» и «Юности» 14 октября в Солигорске: итоги
10:5. Команда Президента открыла победой XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей
10:5. Команда Президента открыла победой XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Новый талисман хоккейного клуба «Динамо-Минск» – зубр по кличке Барон
Все новости по теме Хоккей Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru