13 июня. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав
Новости Беларуси. По состоянию на 13 июня в Беларуси выздоровели и выписаны из медучреждений 29 111 пациентов, у которых ранее был выявлен COVID-19.
Согласно сведениям Минздрава, в республике коронавирус обнаружен у 53 241 человека. За всё время распространения инфекции на территории страны скончались 303 пациента с хроническими заболеваниями, отягощёнными COVID-19.
Всего в Беларуси проведено 714 324 теста на коронавирус.
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В Беларуси провели почти 715 тысяч тестов на коронавирус
Новости Беларуси. Данные Минздрава на 13 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь за прошедшие сутки значительно превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому дню из больниц выписаны 29 111 пациентов. Одним из самых достоверных способов диагностики вируса остается тестирование. На сегодня в лабораториях страны проведено почти 715 тысяч исследований.
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С положительным результатом зарегистрированы 53 241 человек. У большинства болезнь протекает в легкой форме. Но, к сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки COVID-19 в Беларуси умерли 303 пациента, у которых были хронические заболевания и выявлена коронавирусная инфекция.