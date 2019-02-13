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14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»

13.02.2019 - 09:34

Новости Беларуси. В Беларусь снова едет мировой футбол. 14 февраля в День всех влюблённых, влюблённые в БАТЭ и «Арсенал» соберутся на «Борисов-Арене», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь в 1/16-ой плей-офф Лиги Европы борисовчане сыграют с одной из сильнейших команд Англии.

Кстати, после матча болельщиков довезёт в Минск бесплатная электричка. Дополнительный электропоезд стартует от станции «Борисов» и по пути в столицу сделает только три промежуточные остановки.

Накануне матча БАТЭ–«Арсенал» Алексей Бага рассказал об ожиданиях перед игрой и уходе Мирко Иванича

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