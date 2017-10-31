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15-летний прохожий бросился в воду и вытащил мальчика на берег. История спасения ребенка в Минске

31.10.2017 - 00:14

Новости Беларуси. Состояние мальчика, которого в эти выходные спасли в Свислочи, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 октября сообщили во 2-й городской детской больнице.

Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в состоянии медикаментозного сна. По словам очевидцев, школьник находился в воде около 3 минут.

Василий Бараш, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 2 городской детской клинической больницы:
Возможно, положительно скажется то, что время года – поздняя осень. Вода холодная, а гипотермия всегда в какой-то степени защищает организм. Сегодня ситуация контролируемая, и сию минуту жизни ребенка, мы считаем, ничего не угрожает.

В плане последствий, восстановления центральной нервной системы – время покажет.

По факту происшествия милиция проводит проверку.

Напомним, ЧП произошло на набережной Свислочи в районе Комсомольского озера. Бригаде скорой медицинской помощи мальчик был передан без дыхания и сердцебиения. Но врачам удалось запустить сердце ребенка. Спас ребенка случайный прохожий – первокурсник минского колледжа. Он, не раздумывая, бросился в воду и вытащил ребенка на берег.

Виталий Титов:
Гуляли мы с подругой не далеко от этой реки. Остановились, услышали крики о помощи. Нас звали женщина и маленький мальчик – друг того утопающего. Мы сразу подбежали. Я на ходу уже начал раздеваться.

Где ты учился плавать?

Виталий Титов:
Нигде. На речке, на море с другом ездили. Там немного поучился плавать.

Хоть минуту сомнения были?

Виталий Титов:
Наверное, чуть-чуть. Когда я прыгнул, уже было поздно, я поплыл к нему.

И как стало известно, за героический поступок молодой человек будет поощрен. Такое поручение сегодня прозвучало на совещании в мэрии.

15-летний прохожий бросился в воду и вытащил мальчика на берег. История спасения ребенка в Минске

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