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15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

11.10.2017 - 16:59

Новости мира. «Призрачная» картина Леонардо да Винчи под названием «Спаситель мира» уйдет с молотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственную картину Да Винчи из частной коллекции выставят на аукцион за 100 миллионов долларов

Она будет выставлена на аукционе в Нью-Йорке 15 ноября. Работа долгое время хранилась в коллекции английских королей, а после то появлялась, то пропадала из виду. Какое-то время считалось, что шедевр был уничтожен. Эксперты до сих пор спорят по поводу стартовой цены картины – ничего подобного прежде на торги не выставлялось. Вероятнее всего, речь пойдет о 100 миллионах долларов.

15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»
15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»
Фото. 15 ноября на аукционе продадут считавшуюся утерянной картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира»

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