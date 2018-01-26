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25-летнюю девушку заставляли попрошайничать. Впервые в Беларуси возбуждено уголовное дело за использование рабского труда

26.01.2018 - 23:24

Новости Беларуси. Впервые в истории Беларуси возбуждено уголовное дело за использование рабского труда.

Случай произошел в Жодино. С 2015 года семейная пара использовала девушку в качестве рабыни. Подробности громкого дела сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Виталий Пручковский, начальник Жодинского ГОВД:
Жительница Борисова оказалась в трудной жизненной ситуации. В свое время она поругалась с семьей и ушла из дома. У девушки не было отца, он ушел, а мать злоупотребляла спиртными напитками. В доме проживали отчим, сестра вместе с сожителем, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Жить ей было негде. Обстоятельства сложились таким образом, что в скором времени она оказалась в чужой семье. За крышу над головой и еду она расплачивалась тем, что ухаживала за детьми, убиралась в доме, готовила еду. Затем под психологическим давлением, используя физическое насилие, ее принудили попрошайничать.

Супруги печатали листовки о якобы сборе денег больным родственникам.

Потом отвозили девушку к магазину или рынку, сами контролировали процесс. За несколько часов в день девушка «зарабатывала» от 50 до 200 рублей.

Супружеская пара и 25-летняя девушка задержаны. По их месту жительства изъяты листовки с просьбой оказания материальной помощи.

Расследование продолжается. Экспертиза установила, что

девушка вменяема, явных признаков отклонения в ее психике нет.

В УВД напоминают, что заниматься попрошайничеством запрещено. Если человек назойливо просит у прохожих помощи, это расценивается как административное правонарушение и квалифицируется как мелкое хулиганство («Назойливое приставание к гражданам»).

Если установлен факт, что граждане просят милостыню не по своей воле, а людей эксплуатируют, то это квалифицируется как совершение уголовно наказуемого деяния.

«Бывает, рублей 30 за 20 минут. И выпиваю тоже». На что идут деньги, которые мы даём уличным попрошайкам? (смотрите здесь)

Фото носит иллюстративный характер

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