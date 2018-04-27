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27 апреля. Что было: Закон о СМИ: что нового/ Под колпаком у ФПБ/ Сувенир вместо долга/

27.04.2018 - 18:19

Закон о СМИ еще в работе

На состоявшейся пресс-конференции замминистра информации Павел Легкий рассказал журналистам о ходе работы над вызвавшими дискуссии поправками в Закон о СМИ. Как известно, проект прошел первое чтение в парламенте. Немало было высказано замечаний и в ходе обсуждения, и в иной форме. Свои предложения внесли депутаты, госорганы, государственные СМИ, Белорусская ассоциация журналистов, просто неравнодушные граждане. «Сейчас мы находимся на этапе спокойной их отработки», – сказал замминистра и заверил, что это не будет происходить «кулуарно», работа уже идет как в Мининформе, так и в профильной депутатской комиссии. Будут привлекаться представители общественных организаций, которые в формате «круглого стола», рабочих групп с учетом всех предложений и замечаний обсудят детали законопроекта. В итоге отличия нового варианта от проекта, принятого при первом чтении, не исключены, – отметил Легкий.  

На 1 апреля 2018 года согласно сведениям Министерства информации зарегистрированы: газет – 751 (из них государственных  – 220), журналов – 867 (208),  бюллетеней, каталогов, альманахов – 42 (11), радиопрограмм – 176 (149), телепрограмм – 103 (44), информагентств – 9 (2).

Цены могли бы постоять

Ровно год назад, в мае 2017-го Александр Лукашенко поручил профсоюзам контролировать цены. «Я очень поддерживаю эту инициативу о контроле цен непосредственно в торговых организациях», – сказал Президент, встречаясь с лидером ФПБ. И вот Михаил Орда в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА рассказал о проделанной работе. Напомнил, что ФПБ мониторит цены на 98 позиций социально значимых товаров и услуг. «Цены на них в первом квартале стабилизировались», – констатировал председатель федерации. Для сведения: мониторинг проводится более чем в 100 городах. И если выявляются там серьезные колебания цен, несоответствие их роста доходам населения, проверяющие вместе с представителями МАРТ, отраслевыми ведомствами изучают обоснованность этого роста и механизмы снижения. В прошлом году федерация неоднократно говорила о беспокойстве по поводу удорожания  молочки. По результатам первого квартала 2018 года выявлен небольшой рост цен по этим товарам. «И сегодня МАРТ уже взял этот вопрос под особый контроль. В целом наша позиция однозначная: если нет роста доходов, то не должно быть и роста цен. На наш взгляд, такие подходы должны быть в основе ценовой политики каждого ведомства», – резюмировал он. Справедливое заключение. Вот бы профсоюзам «взять под колпак» еще и цены на топливо. А то ведь в этом году восемь раз уже менялись. И чаще вверх. 

Отдавать долги – святое дело

И возвращать лучше вовремя. А то надо же – целый год кормил обещаниями 85-летнюю односельчанку житель Ивьевского района. Одолжила она ему как-то 100 рублей, потом ходила – требовала, а тот все не возвращал. Пригрозила бабушка заявить в милицию. Это вроде подействовало. Принес купюру  200 евро.  Вот 100 рублей, – говорит, это долг мой, а на оставшиеся – давай неси сдачу!  Ну, наконец-то, – вздохнула облегченно ветеран битвы за урожай.  

Позже выяснилось, что купюра была не настоящей. То ли из-за слабого зрения, то ли от радости торжества справедливости бабушка сразу не разглядела нанесенные на дензнак слова: «Не является платежным средством», «Сувенир». Эта бумажка в конце концов стала вещественным доказательством в уголовном деле, которое завел против должника  районный отдел Следственного комитета по факту завладения имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно (ч.2 ст.209 УК РБ).  На имущество деревенского авантюриста наложен арест в целях возмещения ущерба потерпевшей. 

27 апреля. Что было: Закон о СМИ: что нового/ Под колпаком у ФПБ/ Сувенир вместо долга/

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